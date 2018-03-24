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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.03.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

Doğu Guta’dan Hama’ya varış

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Doğu Guta’dan Hama’ya varış

Suriye’de Esad rejimi ve müttefiklerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’nın Haresta ilçesinden tahliye edilen siviller ve askeri muhaliflerden oluşan ikinci konvoy, Hama vilayetine ulaştı.

DOĞU Guta’daki Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya’nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta’nın Haresta ilçesini kapsayan tahliyelerde ikinci kafile önceki gece geç saatlerde yola çıktı.      

45 OTOBÜSLÜK KONVOY

Yaklaşık 3 bin 290 sivil ve silahlı muhalifi taşıyan 45 otobüslük konvoy, dün sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Hama iline ulaştı. Acil durumdaki hastaların da bulunduğu konvoyun buradan Suriye’nin kuzeybatısında, rejim karşıtı silahlı gruplar ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve batı Halep’e girmesi bekleniyor.     

YÜZDE 90’I REJİMDE

Üç gün önce öğle saatlerinde Haresta’dan hareket eden ilk tahliye konvoyu, dün sabah erken saatlerinde İdlib ve Halep illerinin batı kırsalına ulaşmış, burada yerel sivil toplum örgütlerinin kurduğu geçici barınma merkezlerine yerleştirilmişti. Böylece önceki gün çıkanlarla beraber tahliye edilen kişi sayısı 5 bin 198’e ulaştı. Rusya’nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında silahlı grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yönetiminin Doğu Guta bölgesinin yüzde 90’ını denetimi altına aldığını bildirdi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

Esad ve müttefikleri, Rusya’nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’yı ele geçirmek için 19 Şubat’ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren, rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.     

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınaklar ile bodrumlara sığınmıştı.     

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 24 Şubat’ta aldığı ancak başlama tarihi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen, rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta’da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.     

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat’ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını da ileri sürmüştü.     

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya’nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılarına ara vermemiş ve 3 Mart’tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü. 11-12 Mart’ta ise rejim ve destekçileri Doğu Guta’nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.     

Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle bölgenin büyük bölümünü ele geçirmesiyle onbinlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.   

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