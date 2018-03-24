Doğu Guta’dan Hama’ya varış
Suriye’de Esad rejimi ve müttefiklerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’nın Haresta ilçesinden tahliye edilen siviller ve askeri muhaliflerden oluşan ikinci konvoy, Hama vilayetine ulaştı.
DOĞU Guta’daki Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya’nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta’nın Haresta ilçesini kapsayan tahliyelerde ikinci kafile önceki gece geç saatlerde yola çıktı.
45 OTOBÜSLÜK KONVOY
Yaklaşık 3 bin 290 sivil ve silahlı muhalifi taşıyan 45 otobüslük konvoy, dün sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Hama iline ulaştı. Acil durumdaki hastaların da bulunduğu konvoyun buradan Suriye’nin kuzeybatısında, rejim karşıtı silahlı gruplar ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve batı Halep’e girmesi bekleniyor.
YÜZDE 90’I REJİMDE
Üç gün önce öğle saatlerinde Haresta’dan hareket eden ilk tahliye konvoyu, dün sabah erken saatlerinde İdlib ve Halep illerinin batı kırsalına ulaşmış, burada yerel sivil toplum örgütlerinin kurduğu geçici barınma merkezlerine yerleştirilmişti. Böylece önceki gün çıkanlarla beraber tahliye edilen kişi sayısı 5 bin 198’e ulaştı. Rusya’nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında silahlı grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yönetiminin Doğu Guta bölgesinin yüzde 90’ını denetimi altına aldığını bildirdi.
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ
Esad ve müttefikleri, Rusya’nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’yı ele geçirmek için 19 Şubat’ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren, rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.
Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınaklar ile bodrumlara sığınmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 24 Şubat’ta aldığı ancak başlama tarihi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen, rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta’da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.
Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat’ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını da ileri sürmüştü.
Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya’nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılarına ara vermemiş ve 3 Mart’tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü. 11-12 Mart’ta ise rejim ve destekçileri Doğu Guta’nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.
Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle bölgenin büyük bölümünü ele geçirmesiyle onbinlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.
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