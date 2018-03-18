Doğu Guta'dan 20 bin kişi tahliye edildi
Rus Interfax haber ajansı, Esad rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan bu sabah saatlerinden itibaren 20 bin sivilin tahliye edildiğini duyurdu.
Doğu Guta'nın Hamuriye kasabasında yer alan insani koridor üzerinden sabahtan beri 20 bini aşkın sivilin burayı terk ettiği ifade edildi.
Interfax'ın haberinde, ‘insani mola' uygulaması kapsamında şubat sonundan beri Doğu Guta'dan toplam 68.033 kişinin tahliye edildiğini ekledi.
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