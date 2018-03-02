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    Doğu Guta’da tahliye yok

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    SURİYE’nin Doğu Guta bölgesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) cumartesi günü oybirliğiyle ilan ettiği 30 günlük ‘insani ateşkes’ kararı sonrası belirsizlik sürüyor.

    Rusya, Doğu Guta’nın da dâhil olduğu çatışma bölgelerinde, salı gününden itibaren 5 saatlik ateşkes ilan etmişti. Ancak Rus ordusundan dün yapılan açıklamada, şimdiye kadar bölgeden hiçbir sivilin tahliye olmadığı ve hiçbir insani yardımın da bölgeye ulaşmadığı bildirildi. Rus Tümgeneral Vladimir Zolotukhin, Doğu Guta’daki sivillerin tahliye için taleplerde bulunduğunu ancak muhaliflerin tahliye koridorlarını top ateşine tuttuğunu belirtti. Bölgedeki tahliye koridorları, Rus birliklerinin ve rejim güçlerinin işbirliğiyle açılmıştı.

    Etiketler: Doğu Guta , BMGK , gazetehaberleri
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