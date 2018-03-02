Doğu Guta’da tahliye yok

Rusya, Doğu Guta’nın da dâhil olduğu çatışma bölgelerinde, salı gününden itibaren 5 saatlik ateşkes ilan etmişti. Ancak Rus ordusundan dün yapılan açıklamada, şimdiye kadar bölgeden hiçbir sivilin tahliye olmadığı ve hiçbir insani yardımın da bölgeye ulaşmadığı bildirildi. Rus Tümgeneral Vladimir Zolotukhin, Doğu Guta’daki sivillerin tahliye için taleplerde bulunduğunu ancak muhaliflerin tahliye koridorlarını top ateşine tuttuğunu belirtti. Bölgedeki tahliye koridorları, Rus birliklerinin ve rejim güçlerinin işbirliğiyle açılmıştı.