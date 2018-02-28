Doğu Guta’da şiddet sürüyor

SURİYE’de başkent Şam’ın 10 km doğusundaki muhaliflerin denetiminde bulunan Doğu Guta’da Rusya tarafından önerilen ve her gün yerel saatle 09.00-14.00 arasında öngörülen 5 saatlik ateşkes kararına karşın bölgede çatışmalar dün de sürdü. Moskova, özellikle muhalif Ceyş-ül İslam grubunu açılan tahliye koridorunu yoğun havan topu ateşine tutmakla suçladı. Ancak bu suçlama Ceyş-ül İslam tarafından reddedildi. Anadolu Ajansı ayrıca rejimin, dün yerel saatle 10.30 sularında Doğu Guta’daki sivil yerleşimlerden Duma, Beyt Sava ve Merc bölgelerine topçu atışları düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda en az bir sivil hayatını kaybetti. Bu arada AFP’ye göre Doğu Guta’daki ana muhalif gruplar olan Ceyş-ül İslam, Feylak el Rahman ve Ahrar el Şam, BM’ye hitaben yazdıkları mektupta ateşkes yürürlüğe girer girmez terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) militanlarını bu bölgeden çıkarma niyetinde olduklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya’nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta’ya bombardımanın devam ettiğini bildirdi.

LAVROV: İNCELENSİN

Doğu Guta ile ilgili olarak Suriye hükümetine yöneltilen suçlamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bulguları detaylı şekilde inceleme çağrısı yaptı. Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile dün Moskova’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Fransız dostlarımıza ve diğer ortaklarımıza bulguları detaylı şekilde incelemeyi tavsiye ediyorum. Ayrıca BM’nin verilerine göre Şam’a saldırmayı sürdüren muhalifler üzerinde nüfuzu bulunan ülkelerin, militanları BM’nin taleplerini yerine getirmeye ikna etme konusunda sorumluluk alacağını umuyorum” dedi.

BİLGİ NOTU

BM Güvenlik Konseyi geçen cumartesi başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde 1 ay süreyle insani yardım amaçlı ateşkes kararı almıştı. Önceki taslaktaki “ateşkes 72 saatte başlamalı” ifadesi Rusya’nın itirazı üzerine “gecikmeksizin” olarak değiştirilmişti. Son çatışmalarda en az 500 sivilin öldüğü sanılıyor.