Doğu Guta'da şiddet durmuyor! Esad yüzde 10'unu ele geçirdi

Suriye'de Esad rejiminin kuşatma altına aldığı Doğu Guta'da şiddet durmuyor. Esad rejimi BMGK'nın devreye girdiği kriz için yapılan ateşkes kararını dikkate almayarak saldırılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler bugün yapılan açıklamada, "Sivillerin toplu bir şekilde cezalandırılması kabul edilemez" ifadesi kullanılırken, şubat ayından bu yana 600 sivilin Esad rejiminin saldırılarında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rejim karşıtı Orient TV ise Beşar Esad rejiminin son günlerde Doğu Guta'da ele geçirdiği topraklarda bulunan sivillerin bölgeden kaçtığını duyurdu.

RUSYA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Doğu Guta'daki kriz için muhalifleri suçlayan Rusya ise Doğu Guta'daki militanların bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.

Rusya'nın 27 Şubat'tan itibaren 'insani mola' uygulamasına başladığı Doğu Guta'daki gelişmeleri aktaran Zolotuhin, militanların insani mola süresince bölgede sokağa çıkma ve toplanma yasağı ilan ettiğini ve 5 günde sadece 2 çocuğun tahliye edilebildiğini belirtti.

GECİKMEKSİZİN BAŞLAMASI TALEP EDİLMİŞTİ

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.