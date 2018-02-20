Doğu Guta’da Esad kıyımı: 71 ölü

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SİHG) göre dün son 24 saat itibaruyla 71 kişi hayatını kaybetti. SİHG, pazar akşamından itibaren süren hava ve havan saldırılarında en az 325 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Doğu Guta, Şam’ın muhalif kontrolündeki tek bölgesi. Rusya ve İran’ın desteğiyle sahada önemli kazanımlar elde eden Şam rejimi son dönemde Doğu Guta’ya yönelik saldırılarını artırmış durumda. SİHG Direktörü Rami Abdulrahman, Esad rejiminin olası bir kara harekâtı öncesinde bölgeyi hava saldırılarıyla temizlemeye çalıştığını belirtti.

Gözlemevi ve Suriye’de yayınlanan El Vatan gazetesi, Doğu Guta’daki sivillerin tahliyesi için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Esad rejimi ay başında Doğu Guta’ya yönelik beş gün boyunca bombardıman düzenlemiş, bu saldırılarda da aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 250 sivil ölmüştü.

ZİRVE NİSANDA TÜRKİYE’DE

- Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran lideri Hasan Ruhani’nin nisan ayında Türkiye’de görüşeceğini açıkladı. Rus Sputnik ajansına konuşan Peskov, toplantı için hazırların başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ayın başında Rus mevkidaşı Putin’le yaptığı telefon görüşmesi sonrası Soçi Zirvesi’nin ikincisinin Türkiye’de yapılacağını belirtmişti.