Doğu Guta'da ağır bilanço
SURİYE devlet televizyonu El İhbariye, rejimin geçen aydan bu yana operasyonlarını yoğunlaştırdığı muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'dan başkent Şam'ın Ceramana semtinde bir pazar yerine yapılan füzeli saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.
Şam rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'daki sivil savunma ekipleri de, bölgeye yönelik Suriye ve Rus hava saldırıları sonucu son 24 saatte en az 56 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG), terör örgütü DEAŞ’ın başkentin güneyinde, muhaliflerin boşalttığı Kadam semtini ele geçirdiği bildirdi. SİHG çatışmalarda 36 rejim askeri ya da rejim destekçisi milisin öldüğünü belirtti.
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