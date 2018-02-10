Doğu Guta’da acı bitmiyor: İnsanları kurtarıyorum seni kurtaramadım anne

Anadolu Ajansı’nın haberine göre saldırılar sırasında arama kurtarma faaliyetlerini yürüten Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 104. Şube amiri Samir Selim, annesinin yaşadığı evin bulunduğu sokağa bomba düşmesiyle bölgeye intikal etti.

Sivil Savunma’nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, telsizle yardım isteyen Selim’in şunları söylediği duyuldu: “Anne lütfen kusura bakma! Ebu Fehid, Amir, gelin ne olur annem enkaz altında! Annemi çıkaramıyorum! Kriko getirin! Hasbünallah! Ben insanları kurtarıyorum seni kurtaramıyorum anne. Hasbünallah! Allah’ın rahmeti üzerine olsun annem. Rabbim seni bize şefaatci eylesin.”

EN KANLI HAFTA

Esad rejimi, Şam’ın abluka altında tuttuğu muhaliflerin elindeki Doğu Guta bölgesinde önceki gün düzenlediği hava ve kara saldırılarında 75 sivili öldürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırılarında bir haftada 229 kişinin öldüğünü, 2015’ten bu yana en kanlı hafta olduğunu bildirdi. Rejimin ve zaman zaman Rus savaş uçaklarının da katıldığı saldırılarda yüzlerce kişi yaralandı. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Rusya’nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.