Doğu Guta tamamen Esad’a kalıyor: Son tahliye

YEDİ yıldır süren Suriye içsavaşında dün önemli bir noktaya gelindi. Ülkenin başkenti Şam’ın 10 kilometre doğusunda yer alan ve savaşın başından bu yana muhaliflerin elinde olan Doğu Guta’daki son bölge olan Duma’da da rejim ile tahliye anlaşmasına varıldı. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimi ve müttefiki Rusya ile muhalif gruplar arasında dün anlaşmaya varıldığını aktardı.

AĞIR SİLAH ŞARTI

Şam yönetimi yanlısı Al Vatan gazetesi de anlaşma uyarınca Duma’yı büyük ölçüde kontrol eden Ceyş-ul İslam militanlarının ağır silahları bırakıp aileleri ile birlikte Duma’dan ayrılarak Suriye’nin kuzeyine İdlib vilayetine doğru hareket edeceğini yazdı. İsteyen siviller de bu gruba eşlik edebilecek. Tahliyenin ardından Rus askeri polisi Duma’ya girerek güvenliği rejim güçleri ile birlikte sağlayacak. Bu gelişmeden önce dün sabah erken saatlerde Gözlemevi, Duma’daki sivil otoriteler ile rejim arasında yüzlerce sivilin muhaliflerin elindeki İdlib vilayetine gitmeleri yönünde anlaşmaya varıldığını aktarmıştı. Fransız AFP ajansı, Ceyş-ul İslam ile Duma’nın tahliyesine dair görüşmelerin birkaç gündür devam ettiğini, yerleşim sakinlerinin huzursuzluğunun arttığını aktarmıştı.

‘İDLİB’İ TERCİH EDERİM’

AFP’ye konuşan 30 yaşındaki Abu Rateb, “Tabii ki, ayrılmak istiyorum. Burada ev yok, kalacak tek bir yer bile kalmadı. Ama Suriye ordusuna katılmak için rejim bölgesine gitmeyeceğim İdlib’i tercih ederim” dedi. Soyadını vermeyen 38 yaşındaki Haitham adlı basın aktivisti ise memleketi olarak nitelediği Duma’da kalacağını söyleyerek, “Yurdunu terk etmek, ruhunu terk etmektir. Ama bize ölmek ya da kalmak seçeneğini sunarlarsa, bu başka bir konu olur” dedi. Suriye ordusu ise Doğu Guta’da zafer ilan etti. Esad rejimi Doğu Guta’nın yüzde 90’ından fazlasını ele geçirdi. Duma’da az sayıdaki Feylak el Rahman grubu militanları da tahliyeye başladı.

NUR VE ELA KARDEŞLER TÜRKİYE'DE

Suriye’de Beşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta’da yaşananları sosyal medyadan dünyaya duyuran Nur ve Ela kardeşler, Türkiye’ye getirildi. Türk Kızılayı tarafından, Suriye’nin Derkuş bölgesinden alınan iki kardeş ile anneleri Şems Hatip ve babaları Hussam Al Humrawz, Hatay’a ulaştı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın önderliğindeki ekiplerin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişlerini sağladığı aile mutluluk yaşadı. Kınık, evlerine atılan bomba yüzünden Ela’nın yaralandığını ancak şu an sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Kınık, “Kurtuldular, şimdi Türkiye’deler. İnşallah, yeni bir hayata başlıyorlar. Ben inanıyorum ki, Nur ve Ela bir gün tekrar Guta’ya dönecekler ve inşallah o toprakları tekrar şenlendirirler” diye konuştu. Savaş mağduru Doğu Gutalı çocukların acılarını ve beklentilerini “Noor and Alaa” adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan iki kardeş, tahliye konvoyunda yer almıştı.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ

Esad rejimi ve müttefikleri 9 Şubat’ta kuşatma altındaki Doğu Guta’ya yoğun bombardımana başladı. Rusya’nın hava desteği ile kara harekâtı ise 19 Şubat’ta başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 24 Şubat’ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin saldırısı altında kalan Doğu Guta’da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat’ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart’ta Doğu Guta’nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşattı ve Doğu Guta bölgesini üç parçaya böldü. Sonrasında bölgenin Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler gerçekleşti.

Dün ise bölgedeki son kalan muhalif yerleşimdeki Duma için tahliye anlaşmasına varıldığı bildirildi.

BİLGİ NOTU: İç savaşın başından bu yana muhaliflerin kontrolünde olan Doğu Guta’da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu.