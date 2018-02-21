Doğu Guta bombardıman altında: 200 ölü

SURİYE’de Esad rejimi dün de başkent Şam yakınlarında muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’ya bombardımanı sürdürdü. Kara harekâtı öncesinde bölgeyi temizlediği öne sürülen rejim ve rejim yanlısı güçlerin bombardımanı sonucunda dün en az 49 kişi hayatını kaybetti. Önceki günkü saldırılarla birlikte pazardan bu yana süren bombardımanda can kaybının 200’e yaklaştığı belirtildi. Saldırılarda en az 850 kişi yaralandı.

BM’DEN AÇLIK UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta’ya yönelik saldırılar nedeniyle 400 bin sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu, çocukların aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını bildirdi.

Saldırılar nedeniyle bölgeye insani yardım yapılamadığını ve gıda sıkıntısı yaşandığını aktaran BM Sözcücü Farhan Haq, “69 kişi aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve 127 çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor” dedi.

AŞILAR TÜKENDİ

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, son kullanma tarihi geçen anestezi kullanımı nedeniyle de 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıklar görülmeye başladı ve aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuk da tehlike altında” diye konuştu.

5 YILDIR ABLUKA SÜRÜYOR





2013 yılından bu yana Esad rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya’nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. Doğu Guta’da iki İslamcı örgüt ile terör örgütü El Kaide’nin uzantısı Hayat Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) faal olduğu bildiriliyor. HTŞ, çatışmasızlık anlaşmasının dışında olduğundan Esad rejimi buraya saldırılarını sürdürürken yakında kara harekâtı başlatabileceği de konuşuluyor.