Doğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDoğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda!
GeriDünya Doğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
29.03.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Doğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda!

Romanya Parlamentosu, tarihte "Besarabya" olarak anılan bugünkü Moldova topraklarının Romanya ile birleşmesinin 100. yıldönümü için gerçekleştirilen ortak bir anma toplantısında Moldova ile bütünleşme niyet deklarasyonu yayımladı.

Romanya'da açıklanan söz konusu deklarasyon Romanya halkının Moldova ile birleşme arzusunu dile getiriyor ve olası bir birleşmenin Moldova halkının kararıyla gerçekleşebileceğini, Romanya halkının buna artık hazır olduğunu vurguluyor.

Deklarasyon Besarabya bölgesinin "Anavatan" ile bütünleşmesinin 100. yıldönümünde, bu bölgenin bugünkü adı olan Moldova'nın ve Romanya'nın yeniden birleşmesi çabalarının hukuka dayalı ve haklı bir çaba olduğunun da altını çiziyor.

Parlamentonun anma toplantısındaki konuşmasında iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea "Ben Moldova ile bütünleşmek ve tek bir ulus olarak Avrupa sahnesinde yer almaktan yanayım" dedi.

Doğu Avrupada iki ülke birleşme yolunda

'HALKLARIN KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI BİR AB İLKESİDİR'

Dragnea, 1975 Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının sonuç belgesinin sekizinci maddesine dikkat çekti. Romanyalı siyasetçi bu maddenin Avrupa halklarının "eşitlik ve kendi kaderlerini belirleme" hakkına vurgu yaptığını saptayarak "Almanya da bu maddeye istinaden yeninden birleşmiştir" dedi.

Rumenlerin tarihte hep "Büyük Romanya'nın" parçası olarak gördükleri Boğdan ve Besarabya bölgesi, Osmanlı ve Rusya savaşları sonucunda 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Rusya'nın eline geçmişti.

Halkın büyük çoğunluğunun Rumence konuştuğu bölge Sovyet Devrimi sonucunda özerk bir yapıya kavuşmuş ve bunun ardından da 27 Mart 1918'de Kişinev Parlamentosu'nun bir kararıyla Romanya Krallığına katılmıştı. Bu bölge 1940'a kadar Romanya'nın bir parçası olarak kalmıştı.

MOLDOVA TEMSİLCİLERİ DE BÜTÜNLEŞMEKTEN YANA

Romanya Parlamentosu'nun "Rumen halkının ve Rumencenin bütünleşmesi" başlığıyla düzenlenen bu toplantısına Moldova Parlamentosu ve Moldova hükümeti temsilcileri de katıldılar.

Moldova Parlamentosu Başkanı Adrian Candu konuşmasında Moldova'nın Romanya'nın desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa ile bütünleşmeye giden yolda yolların ve köprülerin inşaatının ve işbirliğinin ancak Romanya'nın yardımıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Romanya Parlamentosu'ndaki Macar azınlık partisi ise deklarasyona "Hayır" oyu verdi. Romanya Macar Demokratlar Federasyonu (RMDSZ) Macar azınlık partisi adına konuşan Zoltan Csaba Romanya parlamentosunun bu kararını "ikiyüzlülük" olarak tanımladı.

Macar asıllı siyasetçi Romanya'nın, Rumen azınlığın yaşadığı bugünkü Moldova bölgesindeki halkın iradesini "ulusların kendi kaderini belirleme hakkı" olarak tanırken, öte yandan Erdel bölgesindeki Macarların kültürel ve yöresel özerklik taleplerini ise sistemli olarak reddettiğinin altını çizdi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? 29.03.2018
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barzani'den PKK'ya suçlama: Kabul etmiyoruz

Doğu Avrupa'da iki ülke birleşme yolunda!

Romanya'da nükleer santralde arıza

Sıcak saatler! Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü