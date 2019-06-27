Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan tasarıya ilk onay
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun, Türkiye’ye karşı olan ve Ege ile Doğu Akdeniz’de gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir yasa tasarını kabul etmesi, Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde memnuniyetle karşılandı.
Türkiye’ye karşı tutumuyla bilinen ve nisan ayındaki Kıbrıs Rum Kesimi ile Atina ziyaretlerinde sanki devlet başkanıymış gibi karşılanan Demokrat Partili Senatör Robert Menendez’in, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile birlikte hazırladıkları tasarı, Dış İlişkiler Komisyonu’nda büyük çoğunlukla kabul edilerek, Senato genel kuruluna sevkedildi. ABD’nin Doğu Akdeniz’de yeni bir strateji belirlemesini amaçlayan “Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği” başlıklı tasarı, Türkiye için olumlu hiçbir şey içermiyor. Tasarı şunları öngörüyor:
TASARIDA NELER VAR
S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının engellenmesi. ABD’nin Kıbrıs Rum Kesimi’ne 1987 yılından bu yana uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması.
ABD’nin, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail arasında kurulan enerji ve güvenlik ortaklığına tam destek vermesi.
Tasarının ABD ilk onayı alması Yunan ve Rum medyasında sevinç yarattı ve “ABD’nin yeni stratejisi için ilk adım atıldı” yorumları yapıldı. Benzer bir tasarı, bir süre önce ABD Temsilciler Meclisi’ne de sunuldu. Sözkonusu tasarı, Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında da kabul edilmesi halinde, onay için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilecek.
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