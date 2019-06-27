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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan tasarıya ilk onay

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan tasarıya ilk onay

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun, Türkiye’ye karşı olan ve Ege ile Doğu Akdeniz’de gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir yasa tasarını kabul etmesi, Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde memnuniyetle karşılandı.

Türkiye’ye karşı tutumuyla bilinen ve nisan ayındaki Kıbrıs Rum Kesimi ile Atina ziyaretlerinde sanki devlet başkanıymış gibi karşılanan Demokrat Partili Senatör Robert Menendez’in, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile birlikte hazırladıkları tasarı, Dış İlişkiler Komisyonu’nda büyük çoğunlukla kabul edilerek, Senato genel kuruluna sevkedildi. ABD’nin Doğu Akdeniz’de yeni bir strateji belirlemesini amaçlayan “Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği” başlıklı tasarı, Türkiye için olumlu hiçbir şey içermiyor. Tasarı şunları öngörüyor:

TASARIDA NELER VAR

S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının engellenmesi. ABD’nin Kıbrıs Rum Kesimi’ne 1987 yılından bu yana uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması.

ABD’nin, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail arasında kurulan enerji ve güvenlik ortaklığına tam destek vermesi.

Tasarının ABD ilk onayı alması Yunan ve Rum medyasında sevinç yarattı ve “ABD’nin yeni stratejisi için ilk adım atıldı” yorumları yapıldı. Benzer bir tasarı, bir süre önce ABD Temsilciler Meclisi’ne de sunuldu. Sözkonusu tasarı, Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında da kabul edilmesi halinde, onay için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilecek. 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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