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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.05.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Planları ortaya çıktı! İşte o harita...

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Planları ortaya çıktı! İşte o harita...

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Cipras, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in evsahipliğinde Lefkoşa’da biraraya gelerek, doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını, Akdeniz’in ortasından geçirecekleri boru hattı ile Yunanistan üzerinden AB pazarlarına ulaştırma konusunda harekete geçmeye karar verdi. Rum-Yunan ve İsrail üçlüsünün planında en kısa yol olan Türkiye by-pass ediliyor.

Netanyahu, Çipras ve Anastasiadis arasında 3’üncüsü yapılan zirvede, bir dizi ekonomik ve kültürel anlaşma da imzalandı. 3 liderin ortak bildirisinde, en önemli bölüm, geçen yıl gündeme gelen ve AB’nin de ekonomik olarak destekleme kararı aldığı İngilizce East-Med adı verilen Doğu Akdeniz boru hattı projesi oldu.

Boru hattı projesi, İsrail’in Hayfa limanından başlayarak Kıbrıs adasının güneyinden geçecek, ek bir boru hattıyla Rum Yönetimi’ne bağlanacak ve buradan Yunanistan’ın Girit adası ve ardından Yunanistan ana karası üzerinden Adriyatik Denizi’ne ve İtalya’ya ulaşacak.

İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını çoğu deniz altından geçecek 1880 kilometrelik boru hattıyla AB’ye ulaştırmayı hedefleyen Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, projenin tamamlanmasının ardından Mısır açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını da aynı hatta bağlamayı hedefliyor.

Planları ortaya çıktı İşte o harita...

İSRAİL’DEN GÜNEY KIBRIS’A ELEKTRİK HATTI

Ortak bildiride, boru hattı konusunda hükümetler seviyesinde bu yıl içinde anlaşma imzalanması öngörüldü. Çipras, Netanyahu ve Anastasiadis doğalgaz hattının yanısıra İsrail ile Kıbrıs adası arasında yine deniz altından elektrik hattı kurulması konusunda da anlaşmaya vardı. Elektrik hattı, doğalgaz gibi Yunanistan üzerinden AB’ye bağlanma hedefini taşıyor.

3 ülkenin ulaştırma bakanları, liderlerinin himayesinde, haberleşmeden, turizme, deniz altı kaynaklarının ortak kullanımından, doğu Akdeniz’de arama kurtarma faaliyetlerine varıncaya kadar bir dizi konuda işbirliği anlaşması imzaladı. Terörle mücadele konusunda ortak mücadele konusunda 3’lü, Kıbrıs sorununa BM çcerçevesinde çözüm bulunması ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi temennilerini dile getirdi. Liderler, bir sonraki 3’lü zirvenin bu yıl içinde İsrail’de düzenlenmesini de karara bağladı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR 

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 3’lü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden şikâyetçi oldu. Rum lider, “Kıbrıs müzakerelerinin başarılı olması için Türkiye’nin ‘kışkırtıcı’ faaliyetlerine son vermesi gerekir’ dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise, son dönemde Ege’de yaşanan gerilim ve Rumların tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’i kast ederek, “Ankara komşularının egemenlik haklarına saygı duymalı. Bu biraraya gelen 3 ülkenin de ortak tezi” diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Rum ve Yunan liderlerin Türkiye’ye yönelik iddialarından uzak durdu ve sadece Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile yakın ilişkilerine değindi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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