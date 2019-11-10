Doğu Akdeniz’de İHA’lar savaşı

DOĞU Akdeniz’deki enerji paylaşımında Türkiye’yi dışlamaya çalışan İsrail-Rum-Yunan üçlüsü, bölgede dengeleri değiştiren Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Türk donanmasını, yüksek irtifa casus insansız hava araçlarıyla (İHA) 24 saat aralıksız takip ediyor. Türk gemilerine ise Türk İHA ve SİHA’ları yakın koruma ve bölge kontrolü sağlıyor. Görünüştü Türk gemilerini Rumlar takip ediyor, ancak arkasında İsrail var.

‘Drone’ adı da verilen insansız hava araçları, son yıllarda bu teknolojiyi üretebilen ülkelerin silahlı kuvvetlerine büyük avantajlar sağlıyor. Yemen’deki İran destekli Husiler’in Eylül ayında Suudi Arabistan’ın en önemli petrol tesislerine silahlı insansız hava araçları ve seyir füzeleri ile düzenlediği saldırı, dikkatlerin bir kez daha bu hava araçlarına çevrilmesine yol açtı. Doğu Akdeniz’de bir başka sessiz İHA’lar savaşı ise doğu Akdeniz’de yaşanıyor.

RUMLAR SAHNEDE KONTROL İSRAİL’DE

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile istihbarat ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalayan, tatbikatlar yapan İsrail, geçen ay Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen Kıbrıs adasının güneyini tek yanlı parselleyen Kıbrıs Rum yönetimine 13 milyon Euro karşılığında yüksek irtifa gözlem görevi yapan 4 adet İHA sattı. İsrail ordusuna da İHA üreten Aeronautics şirketinin Rumlara verdiği Aerostar Tactical UAS modeli insansız hava araçlarının yer kontrol istasyonunda, İsrailli teknik destek ekipleri faaliyet gösteriyor.

İsrail ayrıca, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine uydu desteği de veriyor. ImageSat-intl adlı İsrail şirketi, doğu Akdeniz üzerinde bulunan Eros-B ve Eros-C adlı iki uyduyla bölgedeki Türk gemilerinin yakın çekimlerini Rum ve Yunanlılara aktarıyor. Doğu Akdeniz’de donanma bulunduran ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa da bölgeyi İHA’larla takip ediyor.



Kıbrıs Rum Kesimi ,Türk sondaj gemilerini takip edebilmek için İsrail’den Aerostar İHA’larından satın aldı.

TÜRK DRONE’LARI DA DEVREDE



Doğu Akdeniz’deki Türk sondaj gemileri ve savaş gemilerini, yerli üretim silahlı ve silahsız hava araçları koruyor. Türk donanmasına ait İHA ve SİHA’lar, Ege ve Akdeniz’i Çanakkale ve Muğla Dalaman’daki üslerinden kontrol ediyor. Türk F-16’ları da bölgede sürekli devriye uçuşları gerçekleştiriyor.