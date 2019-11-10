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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz’de İHA’lar savaşı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Doğu Akdeniz’de İHA’lar savaşı

İsrail, Rum ve Yunan üçlüsü, Türkiye’nin Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü faaliyetlerini İHA’lar ve uydularla takip ediyor. Türkiye de gemilerini savaş gemileri ve bölgede uçurduğu F-16 ve İHA’larla koruyor.

DOĞU Akdeniz’deki enerji paylaşımında Türkiye’yi dışlamaya çalışan İsrail-Rum-Yunan üçlüsü, bölgede dengeleri değiştiren Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Türk donanmasını, yüksek irtifa casus insansız hava araçlarıyla (İHA) 24 saat aralıksız takip ediyor. Türk gemilerine ise Türk İHA ve SİHA’ları yakın koruma ve bölge kontrolü sağlıyor. Görünüştü Türk gemilerini Rumlar takip ediyor, ancak arkasında İsrail var.

Drone’ adı da verilen insansız hava araçları, son yıllarda bu teknolojiyi üretebilen ülkelerin silahlı kuvvetlerine büyük avantajlar sağlıyor. Yemen’deki İran destekli Husiler’in Eylül ayında Suudi Arabistan’ın en önemli petrol tesislerine silahlı insansız hava araçları ve seyir füzeleri ile düzenlediği saldırı, dikkatlerin bir kez daha bu hava araçlarına çevrilmesine yol açtı. Doğu Akdeniz’de bir başka sessiz İHA’lar savaşı ise doğu Akdeniz’de yaşanıyor.

RUMLAR SAHNEDE KONTROL İSRAİL’DE

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile istihbarat ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalayan, tatbikatlar yapan İsrail, geçen ay Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen Kıbrıs adasının güneyini tek yanlı parselleyen Kıbrıs Rum yönetimine 13 milyon Euro karşılığında yüksek irtifa gözlem görevi yapan 4 adet İHA sattı. İsrail ordusuna da İHA üreten Aeronautics şirketinin Rumlara verdiği Aerostar Tactical UAS modeli insansız hava araçlarının yer kontrol istasyonunda, İsrailli teknik destek ekipleri faaliyet gösteriyor.

İsrail ayrıca, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine uydu desteği de veriyor. ImageSat-intl adlı İsrail şirketi, doğu Akdeniz üzerinde bulunan Eros-B ve Eros-C adlı iki uyduyla bölgedeki Türk gemilerinin yakın çekimlerini Rum ve Yunanlılara aktarıyor. Doğu Akdeniz’de donanma bulunduran ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa da bölgeyi İHA’larla takip ediyor.

Doğu Akdeniz’de İHA’lar savaşı

Kıbrıs Rum Kesimi ,Türk sondaj gemilerini takip edebilmek için İsrail’den Aerostar İHA’larından satın aldı.

TÜRK DRONE’LARI DA DEVREDE

Doğu Akdeniz’deki Türk sondaj gemileri ve savaş gemilerini, yerli üretim silahlı ve silahsız hava araçları koruyor. Türk donanmasına ait İHA ve SİHA’lar, Ege ve Akdeniz’i Çanakkale ve Muğla Dalaman’daki üslerinden kontrol ediyor. Türk F-16’ları da bölgede sürekli devriye uçuşları gerçekleştiriyor. 

 

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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