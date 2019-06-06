Doğu Akdeniz’de ABD-Rusya it dalaşı
Surişye kıyılarına yakın Doğu Akdeniz üzerinde ABD’ye ait P-8A (Poseidon) keşif uçağıyla Rusya’ya ait SU-35 avcı uçağı arasında it dalaşı yaşandığı duyuruldu.
Amerikan 6’ncı filo komutanlığından yapılan açıklamada uluslararası hava sahasında Amerikan uçağının taciz edildiği belirtilerek şöyle dendi: “Rusya’ya ait SU-35 uçağı gözlem uçağımızı üç defa taciz etti. Özellikle üçüncü yaklaşma son derece tehlike arz ederek P-8A mürettebatının hayatını riske atmıştır. Rus uçağı yüksek hızda P-8A’nın önünden geçerek tehlikeli türbülans oluşmasına yol açtı. Rusya’yı uluslararası kurallara uymaya davet ediyoruz.”
RUSYA’NIN AÇIKLAMASI
Moskova’dan yapılan açıklamada ise Hmeymin Üssü’ndeki radarlarda meçhul bir uçağın tespit edilmesi üzerine SU-35 uçağının havalandığı ve iki kez engelleme yaptığı belirtildi. Rusya, can güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yaşanmadığını belirtti.
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