İşte KKTC'deki İHA üssü... Türk İHA’sı KKTC’den devriye geziyor

TÜRKİYE’nin Kıbrıs’taki yeni hava üssü Geçitkale dün Muğla Dalaman’dan gelen yerli üretim TB2 modeli insansız hava aracıyla (İHA) doğu Akdeniz nöbetine başladı. Hürriyet Türk İHA’sının ilk devriyesini Geçitkale’ye kurulan seyyar komuta merkezinden canlı olarak izledi.

JET HIZIYLA DEVREDE

3 gün içinde rekor denilecek kısa sürede operasyonel hale getirilen hava üssü, doğuda İsrail, güneyde Mısır ve batıda ise Yunanistan’ın Girit Adası açıklarına kadar geniş bir deniz bölgesini kontrol edecek. Kıbrıs Rum yönetiminin her faaliyetini görüntüleyecek. 1982 yılında Türk savaş uçaklarının kullanımı amacıyla yapılan, ancak silahlı kuvvetlerin bugüne kadar kullanmadığı Geçitkale Havaalanı, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın 40 kilometre doğusunda yer alıyor.

RUMLARIN İSRAİL İHA’LARI VAR

Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail’den 8 İHA satın alması ve Türkiye’nin Libya ile deniz yetki sınır anlaşması yapması, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir hava üssüne ihtiyacını artırdı. KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye’nin cuma günü ‘acil’ koduyla gönderdiği hava üssü talebini anında onayladı ve hafta sonu Mersin’den yola çıkan gemiler Geçitkale’ye gerekli malzemeleri taşıdı. Sistemler hızla monte edilerek çalıştırıldı.

DALAMAN’DAN 5 SAATLİK UÇUŞ

Seyyar yer komuta aracının kurulum işlemleri önceki gece tamamlandı. 8 bin metre yükseğe çıkabilme ve 27 saat havada kalma kabiliyetiyle Türkiye’nin en uzun menzilli İHA’sı TB2, dün sabahın erken saatlerinde Muğla Dalaman’daki üssünden havalandı, 5 saatlik yolculuğun ardından Geçitkale’ye indi. TB2 vakit kaybetmeden yeniden havalandı ve Kıbrıs nöbetine başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı subaylardan oluşan yer kontrol ekibi, TB2’den ada çevresinin ilk görüntülerini almaya başladı.

SİLAHLI İHA’LAR DA GELECEK

KKTC hükümet kaynakları ve askeri yetkililer, Ada’da henüz silahlı İHA’lara ihtiyaç duyulmadığını, ancak gerekli görülmesi halinde Geçitkale’de silahlı İHA’ların da üsleneceğini belirtti.

KKTC BAŞBAKANI TATAR: SEYREDECEK DEĞİLDİK

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Türkiye ve KKTC Geçitkale hava üssüyle bölgede askeri olarak daha güçlü. Doğu Akdeniz’deki haklarımız ve milli davamız daha güçlü savunulacak” dedi. Hürriyet’e konuşan Ersin Tatar, Türkiye’nin bölgede askeri dengeyi yeniden sağladığını vurguladı ve “Kıbrıs’ın stratejik önemi daha da arttı. Türkiye sadece kendinin değil, Kıbrıslı Türklerin de doğu Akdeniz’deki haklarını savunuyor. Mavi vatan sadece Türkiye çevresindeki sular değil, Kıbrıs’ı da içine alıyor. Rumlar, Fransızlara üs verecek, hava sahasını açacak, İsrail İHA’larıyla Kıbrıs’a yerleşecek, İngiltere’nin zaten üsleri var. Oturup seyredecek değildik” diye konuştu.

(Hürriyet Lefkoşa Temsilcisi Ömer BİLGE, KKTC’nin Geçitkale Havalimanı’nda kurulan üsse Türkiye’den ilk İHA inişine tanıklık etti. Geçitkale’ye inen ve havalanan İHA’lar üsse kurulan seyyar merkezden komuta ediliyor.)

TÜRKİYE’NİN MİLLİ GURURU TB2

KKTC’de göreve başlayan TB2 Türkiye’nin 27 saat havada kalma özelliğine sahip en uzun menzilli insansız hava aracı.

Türk ordusu, silahlı ve silahsız modellerini kullanıyor.

8.229 metre (27 bin feet) yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Uzaktan kumanda olmadan iniş kalkış yapabiliyor.

Türkiye’nin yurtdışına ihraç ettiği ilk İHA.

DOĞU AKDENİZ’DE MENZİLİMİZ ARTTI