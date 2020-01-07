Doğu Akdeniz hareketlendi

MISIR’ın başkenti Kahire’de yarın Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla Libya toplantısı düzenlenecek.

LİBYA MASADA

Büyük çoğunluğu Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yerine darbeci general Halife Hafter’e destek veren ülkelerin oluşturduğu 5’li toplantıda, doğu Akdeniz’de Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının da masaya yatırılması bekleniyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Libya’daki kriz tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınarak çözüm yolları görüşülecek. Beşli toplantıda ayrıca, doğu Akdeniz’deki son gelişmeler de genel hatları ile masaya yatırılacak” ifadelerine yer verildi. Libya’nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında. Türkiye, Libya Mutabakat Hükümeti’ne askeri koordinasyon ve eğitim amaçlı asker göndermeye başlarken, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’nın Hafter’e destek verdiği biliniyor.

TRUMP’A GİDİYOR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump tarafından kabul edilecek. AFP haber ajansı Miçotakis’in ‘NATO müttefiki Türkiye ile doğu Akdeniz konusunda yaşanan sorunları gündeme getireceğini’ yazdı. AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın iyi kişisel ilişki kurduğu dünya liderleri arasında bulunduğuna işaret etti.

KADDAFİ’NİN MEMLEKETİ HAFTER’E GEÇTİ

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter’e bağlı silahlı unsurlar, uluslararası tanınmaya sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı saldırılarını sürdürüyor. AP’nin haberine göre, dünkü çatışmaların ardından başkent Trablus’a 430 kilometre mesafedeki kıyı şehri Sirte Hafter güçlerinin kontrolüne geçti. Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari gelişmeyi Bingazi’de yaptığı basın açıklaması ile duyurdu. Sirte 2011’de öldürülen ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi’nin memleketiydi.

AB VE ABD KINADI

Bu arada Avrupa Birliği, Halife Hafter’e bağlı silahlı unsurların Trablus’ta cumartesi gecesi 30 öğrencinin hayatını kaybettiği askeri okul saldırısını kınadı, taraflar Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürece dahil olmaya davet edildi. ABD’nin Trablus Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada da saldırı kınandı. Öte yandan Hafter cephesi saldırı ile arasına ‘mesafe koymaya’ çalışıyor. Sözcü el-Mismari, askeri okula yönelik saldırının ‘terör örgütü DEAŞ’ın eylemi olduğunu’ öne sürdü.