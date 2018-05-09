Doğu Akdeniz gazında Türkiye’yi baypas planı
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in evsahipliğinde Lefkoşa’da biraraya gelerek, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını, Akdeniz’in ortasından geçirecekleri boru hattı ile Yunanistan üzerinden AB pazarlarına ulaştırma konusunda harekete geçme kararı aldı. Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün planında en kısa yol olan Türkiye baypas ediliyor.
Doğu Akdeniz boru hattı, İsrail’in Hayfa limanından başlayarak Kıbrıs adasının güneyinden geçecek, ek bir boru hattıyla Rum Yönetimi’ne bağlanacak ve buradan Yunanistan’ın Girit adası ve ardından Yunanistan ana karası üzerinden Adriyatik Denizi’ne ve İtalya’ya ulaşacak.
Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, 1880 km’lik boru hattının tamamlanmasının ardından Mısır açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını da aynı hatta bağlamayı hedefliyor.
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