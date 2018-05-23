Doğmamış çocuğunu öldürdü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDoğmamış çocuğunu öldürdü!
GeriDünya Doğmamış çocuğunu öldürdü!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
23.05.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Doğmamış çocuğunu öldürdü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğmamış çocuğunu öldürdü!

ABD’de hamile kız arkadaşının çayına ertesi gün hapı atarak düşük yapmasına neden olan bir adam üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üç yıldır ara ara görüştüğü kız arkadaşı Brooke Fiske’nin hamile olduğunu öğrenen Sikander Imran, hamileliğin zamanlaması konusunda endişe etmeye başladı. Kız arkadaşına kürtaj yapmasını teklif eden Imran, ne yaptıysa da Fiske’yi buna ikna edemedi.

İkili geçen yıl mayıs ayında, bebeği nasıl büyütecekleri konusunu görüşmek üzere Imran’ın yaşadığı Virginia’da bir araya geldi. Görüşme sırasında17 haftalık hamile olan Fiske, akşam çay içtiği sırada kupasında bir şey gördü ancak aldırış etmedi. Saatler sonra rahatsızlanan Fiske, hastaneye gittiğinde erken doğum yaptığını öğrendi ve bebeğini kaybetti.

Doğmamış çocuğunu öldürdü

ABD basınına konuşan Fiske, o anda Imran’ın ağlamaya başladığını ve yaptıklarını itiraf ettiğini anlattı. Hastanede yapılan incelemede de, Fiske’nin vücudunda tavsiye edilenden 4 kat fazla ertesi gün hapı tespit edildi.

Çaya ilaç attığının ortaya çıkması üzerine Sikander Imran, önce 20 yıl hapse mahkum edildi. Daha sonra bu süre 3 yıla indirildi. Pakistan kökenli olan ve ABD’de doktorluk yapan Imran’ın çalışma lisansı iptal edilirken, hapis cezasının ardından ülkesine geri gönderilebileceği bildirildi.

Kürtaj meselesi de ‘cenin cinayeti’ kapsamında ABD’de sıkça tartışılan bir konu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Evi terk etmeyen 30 yaşındaki oğullarını mahkemeye verdiler

Doğmamış çocuğunu öldürdü!

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Avrupa Parlamentosu 24 Haziran için heyet göndermeyecek