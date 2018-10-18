Dodon'dan Gagavuzya'nın özerk statüsüne tam destek mesajı
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, "Moldova'nın, Gagavuz bölgesine verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım." dedi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, "Moldova'nın, Gagavuz bölgesine verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım." dedi.
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