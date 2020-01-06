DNA’yla acı bitti

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde Navega Therapeutics adlı tıp teknolojisi şirketi, fareler üzerinde yaptığı çalışmalarda kronik ağrıyı DNA editörlüğü ile tedavi eden bir terapi geliştirdi. Uzmanlar “acı veren” gen olarak bilinen SCN9A’yı CRISPR gen editörlüğü ile baskılayarak farelerin acı hissini ortadan kaldırdı. Uzmanlar, bu tedavinin morfine alternatif olabileceğini belirtiyorlar. Yöntem ise şöyle işliyor: CRISPR gen editörlüğü aracı zararsız bir virüsün parçacıklarının içine yerleştiriliyor. Bu virüs parçacıkları omuriliğin içine enjekte ediliyor. Hücrenin içine girdiğinde CRISPR gen editörlüğü acı veren geni sessizleştirmek faaliyetlerine başlıyor. Yöntem gelecek yıl insanlar üzerinde denenecek. 5 yıl sonra bu tedavinin hastalara uygulanabileceği belirtiliyor.