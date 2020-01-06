MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDNA’yla acı bitti
GeriDünya DNA’yla acı bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 06.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

DNA’yla acı bitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DNA’yla acı bitti

ABD’de DNA’ya müdahale edilerek acının beyne ulaşımını engelleyen yöntem üzerindeki çalışmalarda büyük başarı sağlandı.

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde Navega Therapeutics adlı tıp teknolojisi şirketi, fareler üzerinde yaptığı çalışmalarda kronik ağrıyı DNA editörlüğü ile tedavi eden bir terapi geliştirdi. Uzmanlar “acı veren” gen olarak bilinen SCN9A’yı CRISPR gen editörlüğü ile baskılayarak farelerin acı hissini ortadan kaldırdı. Uzmanlar, bu tedavinin morfine alternatif olabileceğini belirtiyorlar. Yöntem ise şöyle işliyor: CRISPR gen editörlüğü aracı zararsız bir virüsün parçacıklarının içine yerleştiriliyor. Bu virüs parçacıkları omuriliğin içine enjekte ediliyor. Hücrenin içine girdiğinde CRISPR gen editörlüğü acı veren geni sessizleştirmek faaliyetlerine başlıyor. Yöntem gelecek yıl insanlar üzerinde denenecek. 5 yıl sonra bu tedavinin hastalara uygulanabileceği belirtiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle