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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
10.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Dizi dizi tabutların resmini kapıma astım"

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"Dizi dizi tabutların resmini kapıma astım"

Nobelli bilimadamımız Prof. Dr. Aziz Sancar, Srebrenitsa soykırımına destek veren yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine Hürriyet aracılığıyla tepki gösterdi:

Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki ismimin yanındaki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlıyayım. Boşnak kardeşlerimize de Sırpların “Türk” dediklerini ve bu soykırımında Türkleri oldürdüklerini düşündüklerini Batı basınında da okudum. Bunun acısını hâlâ içimde taşırım. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.”

Nobel tarihinde kara leke... Bu acıyı Nobel unuttu dünya unutmuyor
Nobel tarihinde kara leke... Bu acıyı Nobel unuttu dünya unutmuyor
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