Dizel araç devri bitiyor mu? Almanya'dan çok tartışılacak karar

ALMANYA bu yasağa kilitlenmişti. Federal Mahkeme aslında kararı geçtiğimiz perşembe günü açıklayacaktı. Ancak mahkeme, Almanya'da yaşamı felce uğratacak karar için zamana ihtiyaç olduğunu görerek, kararı bugüne erteledi.

Federal Mahkeme nihayet kararını açıkladı ve kentlerin tek tek dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı koymasının önünü açtı. Bunun için genel bir Federal düzenlemeye gerek yok. Belediyeler buna kendi başına karar verebilecek. Mahkeme yasak kararının orantılı olmasına dikkat çekti ve bazı istisnalar yapılabileceği şansı tanıdı.

NİÇİN BU KARAR

Almanya'da kentler çok yoğun hava kirliliği altında. Solonum organlarını tahriş eden, sağlığa zararlı nitrik asit oranı çok yüksek. Hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentlerin başında Münih, Stuttgart ve Köln kentleri geliyor. Buna en fazla trafikte dizel motorlu araçlar sebep oluyor. Nitrik asit oranının yüksekliğine yüzde 72.5 oranla trafikteki dizel araçlar neden oluyor. Almanya'da kentlerin nitrik asit değerlerini sınırlı tutması gerekiyor. Almanya Çevre Dairesi (DUH) bu sınıra uymayan Stuttgart ve Düsseldorf kentlerini mahkemeye verdi. Mahkemeler kentlerin bu sınıra uyması gerektiği kararıyla dizel araçların trafikten menedilebileceği sonucuna vardı. İki kent mahkemenin kararına Federal İdari Mahkeme nezdinde itiraz etti.

REDDETTİ

Federal İdari Mahkeme itirazları reddetti ve kentlerin nitrik asit sınırına uyması gerektiğini vurguladı. Böylece Federal İdari Mahkeme nitrik asit sınırını aşan kentlerde belediyelerin tek tek dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı getirmesinin yolunu açtı. Bunun için belediyelerin federal bir düzenleme beklemesi gerekmiyor.

NE OLACAK

Almanya'da her gün milyonlarca dizel araç trafikte. Kararın uygulanması Almanya'da hayatın felce uğraması anlamına geliyor. İtfaiye, cankurtaran, polis ve tesisat araçlarının bu yasağın dışında tutulması isteniyor. Federal mahkeme böyle bir istisna yapılabileceğini belirtti. Ancak yük getiren TIR'lar, bir şehirden bir başka şehire çalışmaya giden Dizel sürücüleri yasaktan çok olumsuz etkilenecek. Dizel yasağı nedeniyle trafiğe çıkamayacak olan sürücülerin tazminat hakkı da bulunmuyor.

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