‘Diz çöken sporcuya ceza verilsin’
Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Miami Dolphins’in bazı oyuncularının, ABD’de siyahlara ve diğer azınlıklara yönelik ayrımcı uygulamaları protesto için Amerikan ulusal marşı sırasında diz çökme eylemine bu sezon da devam edeceklerini açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırdı.
Başkan Trump, Twitter’dan “NFL ulusal marşı tartışması yeniden canlandı. Buna inanamıyorum. Oyuncuların ayağa kalkması ve ellerini kalplerine koymaları sözleşmede değil mi? İlk kez diz çöktüklerinde oyun dışı kalmalılar. Bunu ikinci kez yaparlarsa tüm sezon ceza almalılar ve onlara ödeme yapılmamalı” diye yazdı. Trump’ın açıklamasından önce NFL ve oyuncuların sendikası NFLPA, bir çözüme varmak için görüşmelere başlamıştı. NFL, geçtiğimiz mayıs ayında marş sırasında oyuncuların oturmasını ya da diz çökmesini yasaklamış, oyuncuların isterlerse marş sırasında soyunma odasında kalmalarına izin vermişti. NFL, oyunculara verilecek cezayı ise takımların kendi yönetimine bırakmıştı. Miami Dolphins’in sahibi Stephen Ross ise protesto etmeleri halinde oyunculara ceza verip vermeme konusunda henüz bir karara varmadığını açıkladı. NFL sezonu eylülde başlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle