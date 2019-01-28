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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Diyaloğa açığım’

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‘Diyaloğa açığım’

ABD’nin hedef tahtasına koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun ‘geçici devlet başkanı’ ilan edilmesiyle ilgili, “Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Ben diyaloğa açığım. Tüm bu süreçte işimi yapmaya devam edeceğim” dedi.

SİYASİ krizin devam ettiği Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro önceki gün CNN Türk’ten Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı. Geçen çarşamba ABD ve müttefiklerinin muhaliflerin denetimindeki Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanımaları sonrası Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere de önceki gün ülkede serbest seçimler düzenlenmesi için Maduro yönetimine sekiz gün mühlet vermişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun siyasi gerilime dair görüşleri şöyle:

Bay Maduro, Öncelikle nasılsınız? Bugünlerde nasıl hissediyorsunuz?

Kendimi çok motive hissediyorum. Vatanım için derin bir tutkum var. Venezuela adına, demokrasimiz ve bağımsızlığımız adına tarihi bir savaştan geçiyoruz. Yaşananlarının tümünün Amerika ile bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela’nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar. İçimizde vatanımız için çok büyük bir sevgi var. Kurtarıcılarımız Simon Bolivar ve Hugo Chavez’e sonsuz bir saygı duyuyorum.

Venezuela’da bugünlerde neler yaşanıyor? Siz durumu nasıl tarif ediyorsunuz?

Son 20 yıl Venezuela için bir devrimdi. Sosyal, kültürel ve politik devrimler Venezuela’yı özgürleştirdi ve değiştirdi. Clinton yönetimini saymazsak Bush yönetimi, Obama yönetiminin birinci ve ikinci dönemleri ve şimdi de aşırı uç fikirlere sahip olan Trump yönetimi Venezuela’yı hedef alıyor ve sosyal ve politik yaşamına zarar verilmek isteniyor. Chavez iyi bir saldırıyı atlattı ve bunun yanında daha birçok saldırı atlattı. Mesela Nisan 2002’de büyük bir darbe girişimi atlatıldı ve bu, askeri gücün yanında halkın desteğiyle oldu. Chavez’in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri Amerika bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar.

‘Diyaloğa açığım’

‘ERDOĞAN CESUR BİR ADAM’

Birçok farklı ülkeden destekçileriniz var. Bu destekçilerden biri de Sayın Erdoğan. Bu darbe girişimi üzerine sizi ilk arayanlardan biri. Sayın Erdoğan sizi aradıktan sonra bir demeç verdi ve siz onu iki sene önce 15 Temmuz’da darbe girişimi üzerine aradığınızda çok şaşırdığını dile getirdi. Peki ya siz tüm bunların üzerine Sayın Erdoğan’ın sizi aramasına şaşırdınız mı?

Hayır, bu benim için bir sürpriz değildi. Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan’a karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye’deki süreci bilmiyordum. Fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde Dışişleri Bakanı’ma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan’a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına âşığım. Türkiye’nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var. Ve bizi demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum.

‘ÇÖZÜM YASALARDA’

Şu an Venezuela’da Bay Guaido, kendini yeni cumhurbaşkanı ilan etti. Bu sorunu çözmek için bir yol haritanız var mı? Onunla buluşmak ve konu hakkında konuşmak gibi bir planınız var mı? Veya yakın gelecek için bir çözümünüz var mı?

Çözüm zor fakat bir çözüm yolu var. 2002’de yaşadıklarımız daha karmaşık ve zor olaylara bir örnek. Fakat 2002’deki olayları çözmeyi ve galip gelmeyi başardık. Bu olayda yasanın, halkın ve askerin birliğini görebilirsiniz. Sorunun çözümü yasalarda ve adalette. Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Ben diyaloğa açığım. Tüm bu süreçte işimi yapmaya devam edeceğim.

Bugün Bay Guaido bir konuşma yaptı ve konuşmasında eğer yakalanırsa bunun ona karşı bir darbe girişiminden dolayı olacağını söyledi. Kendini cumhurbaşkanı ilan etmesinin ardından Venezuela anayasasına göre tutuklanması gerektiğini düşünüyor musunuz?

O tüm yasaları ve anayasayı ihlal ediyor fakat ben jüri değilim. Bu, vatandaşın gücüne bağlı. Anayasamızı ve ülkemizi korumak için hangi adımların atılması gerektiğine jüri karar verecek. Bu iş yasalarla, yargı önünde çözülecek.

‘ABD İLE TEMASIMIZ KÜBA GİBİ OLACAK’

Amerikalı diplomatlara ülkelerine dönmeleri için 72 saat verdiniz. Fakat Bay Pompeo bunu reddetti ve bazı diplomatlarını hâlâ burada, Caracas’ta tutuyorlar. 72 saat bittiğinde ne olacak? Diplomat olayıyla ilgili planınız nedir?

Çoktan gittiler. Gittiklerini söyleyebilirim. Yine de Venezuela’daki ve Amerika’daki iki ülkenin yetkililerini korumak için müzakereleri sürdürmek üzere onlarla anlaştık. 30 gün sürecek müzakerelerde yer almaları için küçük bir grup diplomat karşılıklı olarak ülkelerde kaldı. Aklımdaki şey 15 yıldır Amerika ile hiçbir politik ilişki içine girmeyen Küba gibi olmak. Her iki ülkenin de birbirlerinin topraklarında ofisleri bulunuyor. 

Kuzey Kore’yle yaşadıkları sorunda Trump Twitter üzerinden birbirlerine karşı savurdukları onca tehditten sonra Kim Jong-un ile görüşmüştü. İleride bir gün Trump ile görüşüp bu durum hakkında birkaç şey söylemek ister misiniz? Veya şu an izliyorsa ona direkt olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

Bu bahsettiğiniz olası değil. İmkânsız değil fakat olası değil. Donald Trump’a birçok mesaj yolladım. Fakat o problemlerle başa çıkabilen bir lider değil ve sanırım bizi küçümsüyor. Aslına bakarsanız Latin Amerika’yı ve dünyayı küçümsüyor. Bana göre diplomasi hüküm sürmeli. Kalıcı diyaloğa inanıyorum.

‘ÜLTİMATOMU ÇEKMELİLER’

Bugün dört Avrupa ülkesi tekrar seçime gitmeniz için size sekiz gün verdi. Bay Guaido da yeni bir seçime gidilmesini istediğini söyledi. Yeni bir seçim yapmayı düşünüyor musunuz?

200 yıllık bağımsızlığımıza rağmen tarihimizi yok sayıyorlar. Bu ültimatomu çekmeliler. 

Anladığım kadarıyla yeniden seçime gitme gibi bir planınız yok.  

Venezuela’da birçok seçime gittik. Daha henüz yapılan seçimlerde 23 yönetimden 19’unu kazandık. Başkanlık seçimlerini henüz geçen sene yaptık ve yüzde 65 oranında kazandık. Önümüzde ulusal meclis seçimleri var. Seçimler 2020’de olacak.

İSRAİL’DEN GUAİDO KARARI

VENEZUELA Ulusal Meclis Başkanı Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıyan ülkeler kervanına İsrail de katıldı. Kararı Başbakan Binyamin Netanyahu yayımladığı video mesajla duyurdu. Öte yandan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Venezuela lideri Maduro’nun sekiz gün içerisinde erken seçim ilan etmemesi durumunda Guaido’yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını bildirdi. Avrupa Birliği’nin erken seçimle ilgili uyarısını hatırlatan Blok, Venezuelalıların gelecekleri konusunda özgür şekilde karar vermeleri gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’ya katıldıklarını ifade etti.

 

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