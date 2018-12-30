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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.12.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

DİTİB, Bild gazetesine karşı hukuki yollara başvuracak

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DİTİB, Bild gazetesine karşı hukuki yollara başvuracak

DİTİB, "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde Köln Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanan Alman Bild gazetesine karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Genel Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) yapılan yazılı açıklamada, Bild gazetesinin haberinin basın ahlak ilkelerini ihlal ettiği vurgulandı.

Gazetenin, camiler ile terör arasında bağ kuran taraflı ve maksatlı manşetlerinin Müslümanlar arasında derin bir şaşkınlığa neden olduğu belirtilen açıklamada, "DİTİB olarak, Bild gazetesinin yazı işlerinin derhal bu art niyetli çarpıtmayı düzelterek manşetin yayımlandığı aynı yerde belirgin bir şekilde haberi tekzip etmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, basın ahlak ilkelerinin birinci maddesinde yer alan "Hakikate olan saygı, insan onurunun korunması ve kamuoyunun gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi, basının en üst derecedeki görevi ve sorumluluğudur" ifadesi hatırlatıldı.

Basın ahlak ilkelerinin "en kaba şekilde ihlal edildiği" vurgulanan açıklamada, "Bundan dolayı Alman Basın Konseyi nezdinde şikayette bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca suçun ağırlığı sebebiyle DİTİB'in hukuki yollara başvuracağı belirtilerek "Suçun ağırlığı sebebiyle Bild gazetesine karşı DİTİB, itibar ve imajının zedelenmesi gerekçesiyle hukuki yollardan hakkını arayacaktır." ifadesine yer verildi.

BİLD GAZETESİNİN HABERİ

Alman Bild gazetesi, 28 Aralık tarihli sayısında yer alan "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanmıştı.

Yurt dışından Almanya'daki camilere şüpheli para akışı olduğunu iddia eden haberde, terör başlığı ile DİTİB camisinin yan yana getirilmesine ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere birçok kesim sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

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