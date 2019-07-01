Dışişleri’nden sert tepki: Haydutluk ve korsanlık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri’nden sert tepki: Haydutluk ve korsanlık
GeriDünya Dışişleri’nden sert tepki: Haydutluk ve korsanlık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dışişleri’nden sert tepki: Haydutluk ve korsanlık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri’nden sert tepki: Haydutluk ve korsanlık

Libya’da 6 Türk vatandaşı General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından kaçırıldı. Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, kaçırılan Türkler serbest bırakılmazsa Hafter güçlerinin ‘meşru hedef’ olacağı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE’ye yönelik tehdit açıklamalarında bulunan Halife Hafter güçleri daha da ileri giderek, Libya kıyılarında dip tarama, su altı kazıları ve çamur temizliği yaptığı belirtilen 6 Türk denizciyi kaçırdı. Hafter güçlerinin Türk vatandaşlarını kaçırmasını “haydutluk” ve “korsanlık” olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı çok sert bir açıklama yaparak derhal serbest bırakılmalarını istedi. Bakanlık aksi takdirde Hafter unsurlarının “meşru hedef” haline geleceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Libya’daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Hafter destekçileri Ecdebiye kentinde 2 Türk vatandaşını tutukladıklarını bildirdi.

Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk vatandaşları Libyalı bir işadamının satın aldığı ve Tanzanya bandıralı olduğu değerlendirilen bir gemiden kaçırıldı. Kıyıda temizlik çalışması yapan gemi sayısının üç olabileceği de iddialar arasında. Olay bir Türk personelin Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’ne yardım çağrısında bulunmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu kişi, önceki gün gece geç saatlerde bir grup askerin gemiye geldiğini ve tüm personeli alıp karakola götürdüğünü, daha sonra kendilerinin bir toplama kampına götürülerek alıkonulduğunu anlattı.

Bu arada gemi veya gemilerin sahibi olduğu belirtilen Libyalı iş adamının kaçırılan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için Hafter güçleriyle temas halinde olduğu ve gelişmelerle ilgili Türk tarafına bilgi verdiği iddia edildi. Yetkililer Türk güvenlik birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

‘MEŞRU HEDEF’ AÇIKLAMASI

Türk vatandaşlarının kaçırıldığının anlaşılmasından sonra dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Hafter güçlerinin çok sert ifadelerle uyarıldığı açıklamada, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” denildi. Bu arada ‘Libya Ulusal Ordusu (LUO)’ ismini kullanan Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’taki Mitiga havalimanında park halinde bulunan bir Türk insansız hava aracını vurduklarını iddia etti. 

‘HASMANE TUTUMUN BEDELİ AĞIR OLUR’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye’ye yönelik tehditlerine ilişkin, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir” dedi. Söz konusu açıklamayı dün Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi sırasında yapan Bakan Akar, Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi de, General Halife Hafter’e bağlı güçlerin Türkiye’ye yönelik tehditlerinin Ankara’ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirdi. Başkent Trablus’un güneyindeki Giryan kentini kaybeden Halife Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, önceki gün tüm Türk hedeflerini düşman saymakla tehdit etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
KKTC'ye düşen cisim paniğe yol açtı
Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye küstah tehdit
Sudan'da binlerce eylemci sokaklara indi
Tarihi görüşme sonrası Trump'tan ilk açıklama