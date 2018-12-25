Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Kabil’de Bayındırlık Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyoruz" açıklaması denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kabil’de Bayındırlık Bakanlığı'nda meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananın bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti'ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" mesajı verildi.
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