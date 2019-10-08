Dışişleri'nden İtalya'ya Berceto tepkisi
Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a verilen fahri hemşehrilik için Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar söylendi:
İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz.
40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağrılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir.
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