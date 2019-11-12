Dışişleri’nden AB’ye yaptırım tepkisi
AVRUPA Birliği dışişleri bakanları, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarına yönelik olası yaptırımlara temel oluşturacak çerçeve üzerinde anlaştı.
Türk Dışişleri Bakanlığı ise bu adıma tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir... Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ile KKTC’nin hak ve çıkarlarını, Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğimiz daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulanmıştır” denildi.
LİSTE İÇİN OYBİRLİĞİ GEREKİYOR
AB ülkeleri yaptırımlar kapsamında bir liste hazırlayacak. Listede yer alacak bireyler için AB ülkelerine seyahat yasağı getirilecek ve bu isimlerin varsa AB’deki malvarlıkları dondurulacak. Listeye alınan işletmeler için de AB ülkelerindeki malvarlıklarının dondurulması söz konusu olacak. AB bakanları üç hedef kitle belirledi. Buna göre ‘izinsiz’ sondajdan sorumlu olan, sondaj çalışmalarına mali, teknik ve maddi destek sağlayan ve bunlarla bağlantılı olan birey ya da işletmeler için yaptırım uygulanabilecek. Hem hidrokarbon arama hem de üretim amaçlı sondaj çalışmaları hedef odaklı olası yaptırımlar kapsamına alındı.
AB dışişleri bakanları çerçeve konusunda ‘oldukça kolay’ anlaşma sağlasalar da liste hazırlama aşamasında işlerin karmaşık bir hal alması bekleniyor. Listeye alınacak kişi ya da işletmelerin neden yaptırıma tabi tutulduklarının somut şekilde kanıtlanması gerekiyor. Bunun yanı sıra listeye dahil edilecek her isim ve işletme için üye ülkelerin oybirliğiyle hareket etmeleri şart. Listeye ilişkin teknik sürecin oldukça uzun olması nedeniyle yaptırımların bugünden yarına hayata geçirilme ihtimali düşük.
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