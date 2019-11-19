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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.11.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Dışişleri'nden ABD'ye İsrail tepkisi

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Dışişleri'nden ABD'ye İsrail tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararının, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni örneği olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepelerine yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD Yönetiminin, bu kez Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni örneğidir." ifadesine yer verildi.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı "talihsiz" açıklamanın, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufuyla değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur."

Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle Filistin Devleti'nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.
Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.

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