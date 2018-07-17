Dışişleri: YPG’nin Menbiç’ten çekildiği haberleri abartılı
Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşma uyarınca terör örgütü PYD/YPG’nin önceki gün Menbiç’i tamamen boşalttığına dair bazı yabancı haber ajanslarının ortaya attığı iddia Ankara tarafından doğrulanmadı.
HÜRRİYET’e bilgi veren üst düzey bir güvenlik kaynağı, “YPG içinde üst düzeyde sorumlu birkaç kişi bölgeden çekildi. Benzer durumu geçmişte de yaşadık. Hepsi bu. YPG bilinçli olarak yabancı haber ajanslarına bu doğrultuda bilgi veriyor. Terör örgütünün şu an için tamamen Menbiç’ten çekildiği haberleri kesinlikle doğru değil” dedi.
‘SÜREÇ DEVAM EDİYOR’
Güvenlik yetkililerinin verdiği “YPG çekilmedi” bilgisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından da doğrulandı. Dışişleri kaynakları Menbiç’in boşaltıldığına dair önceki gün çıkan haberlerin ‘abartılı’ olduğunu belirterek, sürecin halen devam ettiği, Türkiye ile ABD askerlerinin birbirinden bağımsız yaptıkları devriye güzergâhı üzerindeki kontrol noktalarından ise çekilmenin sürdüğü bilgisini verdi. Bir Dışişleri yetkilisi, “Münbiç’ten (Menbiç) bu aşamada PYD/YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının 18 Haziran’da ABD ile koordineli ancak ABD askerlerinden bağımsız olarak başlattığı Menbiç ve Fırat Kalkanı Harekâtı ile ele geçirilmiş bölge arasındaki devriye görevi devam ediyor. ABD ile varılan uzlaşma uyarınca YPG’nin Menbiç’i tamamen boşaltmasından sonra Türk askerinin ABD askeri ile birlikte Menbiç merkezine girmesi bekleniyor. Daha sonra da Menbiç’te kentin 2012’den önceki demografik yapısı dikkate alınarak yerel yönetim kurulması planlanıyor. Menbiç’deki sürecin yavaş işlemesinin, kurulacak yerel yönetimde görev alacak isimler konusunda Türkiye ile ABD arasındaki görüş ayrılığından kaynaklandığı ifade ediliyor. Ankara’nın, ABD’nin isimleri arasında çok sayıda YPG ile bağlantılı isim olduğunu öne sürdüğü, ABD’nin de Türkiye’nin önerdiği isimlerin radikal gruplarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği belirtiliyor.
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