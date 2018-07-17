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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
17.07.2018 - 01:30, Son Güncelleme:

Dışişleri: YPG’nin Menbiç’ten çekildiği haberleri abartılı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Dışişleri: YPG’nin Menbiç’ten çekildiği haberleri abartılı

Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşma uyarınca terör örgütü PYD/YPG’nin önceki gün Menbiç’i tamamen boşalttığına dair bazı yabancı haber ajanslarının ortaya attığı iddia Ankara tarafından doğrulanmadı.

HÜRRİYET’e bilgi veren üst düzey bir güvenlik kaynağı, “YPG içinde üst düzeyde sorumlu birkaç kişi bölgeden çekildi. Benzer durumu geçmişte de yaşadık. Hepsi bu. YPG bilinçli olarak yabancı haber ajanslarına bu doğrultuda bilgi veriyor. Terör örgütünün şu an için tamamen Menbiç’ten çekildiği haberleri kesinlikle doğru değil” dedi.

‘SÜREÇ DEVAM EDİYOR’
Güvenlik yetkililerinin verdiği “YPG çekilmedi” bilgisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından da doğrulandı. Dışişleri kaynakları Menbiç’in boşaltıldığına dair önceki gün çıkan haberlerin ‘abartılı’ olduğunu belirterek, sürecin halen devam ettiği, Türkiye ile ABD askerlerinin birbirinden bağımsız yaptıkları devriye güzergâhı üzerindeki kontrol noktalarından ise çekilmenin sürdüğü bilgisini verdi. Bir Dışişleri yetkilisi, “Münbiç’ten (Menbiç) bu aşamada PYD/YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının 18 Haziran’da ABD ile koordineli ancak ABD askerlerinden bağımsız olarak başlattığı Menbiç ve Fırat Kalkanı Harekâtı ile ele geçirilmiş bölge arasındaki devriye görevi devam ediyor. ABD ile varılan uzlaşma uyarınca YPG’nin Menbiç’i tamamen boşaltmasından sonra Türk askerinin ABD askeri ile birlikte Menbiç merkezine girmesi bekleniyor. Daha sonra da Menbiç’te kentin 2012’den önceki demografik yapısı dikkate alınarak yerel yönetim kurulması planlanıyor. Menbiç’deki sürecin yavaş işlemesinin, kurulacak yerel yönetimde görev alacak isimler konusunda Türkiye ile ABD arasındaki görüş ayrılığından kaynaklandığı ifade ediliyor. Ankara’nın, ABD’nin isimleri arasında çok sayıda YPG ile bağlantılı isim olduğunu öne sürdüğü, ABD’nin de Türkiye’nin önerdiği isimlerin radikal gruplarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği belirtiliyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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