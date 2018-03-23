Dışişleri Müsteşarı ABD’ye gidecek
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Türkiye arasında Menbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı’nın önümüzdeki hafta ABD’ye gidebileceğini söyledi.
İki ülkenin anlayış birliğine vardığını ve bu çerçevede 8-9 Mart’ta Washington’da Suriye ve terör örgütü PKK ile mücadele gündemli toplantılar düzenlendiğini anımsatan Aksoy, diğer toplantıların da gecikmeksizin yapılmasını ve ABD’den somut beklentilerinin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin, “Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington’a bir ziyaret gerçekleştirecek” diyen Aksoy, yönetimdeki değişikliklerin iki ülke arasında uzun zamandır var olan sorunların çözülmesi için devam eden çabaların daha da güçlenmesine vesile olmasını dilediklerini kaydetti.
PATRİOT TEMASI SÜRÜYOR
Sözcü Aksoy dünkü bilgilendirme toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin ay sonuna doğru Türkiye’yi ziyaret ederek Patriot’larla ilgili bir teklif sunacağı iddialarına ilişkin soru üzerine, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını söyledi. Aksoy “NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedefimiz devam ediyor. Patriot sistemleriyle ilgili de ABD ile temaslar devam ediyor” dedi.
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