Dışişleri: Kongre’nin saygısızlığı sürüyor

Tasarı, Rusya’dan S-400 sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor. Tasarıda yine bu nedenle Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım projesine yönelik yaptırımlar da metinde yer alıyor. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyor. Donald Trump geçen hafta, 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını hızla imzalayacağını söylemişti.

Tasarının kabulü sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir” denildi. “İç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir” ifadeleri yer alan açıklamada, Kıbrıs Adası’na uygulanan ABD silah ambargosunun Rum Kesimi lehine kaldırılması teşebbüsünün çözüm çabalarına zarar verdiği belirtildi.