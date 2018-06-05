Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve dün tahliye edilen darbeci askerlerle ilgili açıklama yaparak Yunanistan'a tepki gösterdi.
Bakanlık Sözcüsü Aksoy, 'Yunanistan darbeci askerlere güvenli mekan sağlayan ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri serbest bırakması hukukla bağdaşmaz. Darbeci askerlerin iadesi ve yargılanması konusunda kararlıyız.' dedi.
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