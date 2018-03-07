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    Türkiye'den çok sert tepki var: Bayrağımızı yakanları derhal yakalayın

    İHA
    07.03.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Yapılan açıklamada "Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştirenler bir an önce yakalanmalı" ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz" denildi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un, “Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…”, “Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…” şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

    Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz" denildi.

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    Etiketler: Dışişleri , Türkiye , Yunanistan
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