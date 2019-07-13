Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı Somali'de çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali’nin Kismayo şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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