Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli ziyaret duyurusu
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Venezuela Dışişleri Bakanı Sayın Jorge Arreaza 1 Nisan 2019 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanısıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması öngörülmektedir.”
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