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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - İHA
23.03.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mozambik açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mozambik açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabve'de büyük bir afete sebep olan Idai kasırgasının yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika ülkelerini etkisi altına alan Idai kasırgasında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dilekleri yinelendi.     

Açıklamada, "Idai kasırgasının Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.     

Dışişleri Bakanlığından Mozambik açıklaması

Türkiye'nin söz konusu ülkelerdeki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara süratle katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Kızılay ve TİKA ekipleri ilgili büyükelçiliklerimizle eşgüdüm halinde felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başlamıştır. AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama kurtarma ekibi bu sabah askeri uçakla Mozambik'e doğru yola çıkmıştır."     

Dışişleri Bakanlığından Mozambik açıklaması

IDAİ KASIRGASI

Kötü hava koşulları ve yoğun yağışlar sonucu 14 Mart'ta etkisini göstermeye başlayan ve Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'yi etkileyen kasırga, 15 Mart'ta Mozambik'te karaya ulaşmıştı.      

Malavi'de yaklaşık 822 bin kişi kasırgadan olumsuz etkilendi. Mozambik'in 533 bin nüfuslu Beira şehrini şiddetli yağmurlarla etkisi altına alan kasırga, şu ana kadar ülkede Sofala, Zambezia, Manica ve Inhambane eyaletlerinde ağır hasara yol açtı.     

Mozambik'te kasırga ve seller nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.     

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilendi.     

Mozambik'te kasırgada ölenlerin sayısı artıyor
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