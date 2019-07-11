Dışişleri Bakanlığından kıta sahanlığı açıklaması
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiyenin Doğu Akdenizdeki 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Hükümetimizin, Doğu Akdenizde kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiyenin Doğu Akdenizdeki kıta sahanlığı ve adalarla ilgili basında yer alan bazı iddialar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Aksoy, son dönemde bazı basın organlarında yer alan Türkiyenin 18 Mart 2019 tarihinde Birleşmiş Milletlere verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.
Türkiyenin Doğu Akdenizdeki kıta sahanlığında meşru hak ve çıkarları koruma konusundaki kararlılığını belirten Aksoy, Bu itibarla, kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004 yılından bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur açıklamasında bulundu.
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