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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AA/İHA
13.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na destek mesajı yağdı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) toplantısında Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıt sosyal medyada yankı uyandırdı.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Fransız parlamenter Krimi'nin sözlerine, Çavuşoğlu'nun verdiği yanıt, sosyal medyada Cezayirliler'den büyük destek gördü.

Çavuşoğlu'nun NATO PA toplantısında ilk günün ardından Instagram'da, Türk bayrağıyla "İlelebet gölgesinde" mesajıyla yaptığı paylaşıma çok sayıda Cezayir vatandaşı ülkelerinin bayraklarını paylaşarak destek verdi.

Birçok Cezayirli Instagram kullanıcısı, Çavuşoğlu'nun paylaşımının altına Türk ve Cezayir bayraklarını yan yana koyarak teşekkür mesajı paylaştı.

Çavuşoğlu, NATO PA Toplantısında, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA'NIN CEZAYİR'DEKİ KARA TARİHİ

İkinci Dünya Savaşı bitmeden kısa zaman önce bağımsızlık vaadiyle Fransa saflarında savaşan Cezayirlilerin başlattığı gösterilerde binlerce Cezayirli, Fransız askerleri tarafından öldürüldü. Tarihe "8 Mayıs 1945 Setif ve Guelma" katliamı olarak geçen olaylardan Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı 1962'ye kadar şiddet olayları sistematik şekilde devam etti.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon kişi Fransızlar yüzünden hayatını kaybetti.

Fransa'nın, 1830'dan beri Cezayir toplumunu kültürel anlamda da bir soykırımla baş başa bıraktığı biliniyor. Cezayir'in kendi mahalli kimliğinin dışında 300 yıllık Osmanlı tarihinin de büyük ölçüde ortadan kaldırılmasına neden olan Fransa, ülkede birçok kültürel ve dini eseri kendi tasarrufunda istediği gibi dönüştürdü.

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