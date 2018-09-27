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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.09.2018 - 06:51, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib mutabakatı son şans

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib mutabakatı son şans

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le BM binasında yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.  Çavuşoğlu, daha önce mutabık kalınan toplantının amacının Soçi’de imzalanan İdlib anlaşmasının uygulanması olduğunu belirtti.

"SİYASİ SÜRECİ HIZLANDIRMAMIZ LAZIM"

"Bir taraftan askerlerimiz ve istihbaratlarımız sahada teknik çalışmaları yaparken, tabi ki bu bir siyasi karardır aynı zamanda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir liderlik vardır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Her üç ülkenin de desteklediği ve sahiplendiği bir anlaşmadır. Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Bu fırsattan istifade ederek rejim ve muhalifleri bir araya getirerek siyasi süreci hızlandırmamız lazım."

"SURİYE KRİZİ BARIŞA DÖNMELİ"

Çavuşoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte somut olarak atabileceğimiz en önemli adım ise Anayasa komisyonunun oluşturulmasıdır. Listeler daha önce verildi. Hem muhalifler hem de rejim tarafından. Yine sivil toplumdan da insanlar olacak. Bugün Anayasa komisyonunun bir an önce kurulmasıyla ilgili görüşlerimizi paylaştık."

Bu konularda üç ülkenin de birlikte çalışacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Artık Suriye krizinin siyasi bir süreçle bir istikrar ve barışa dönmesi gerekiyor. Diğer taraftan terör örgütleriyle mücadeleyi biz de sürdürüyoruz. Birlikte de sürdürüyoruz o başka bir şey. Ama siyasi süreç önemli." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bugünkü toplantımızın dışında zaten gerek Cumhurbaşkanı gerekse bizler katıldığımız toplantılar ve yaptığımız ikili görüşmelerde bu konuyu diğer muhataplarımızın gündemine getirdik. Şu anda bizim için İdlib çatışmasızlık bölgesiyle ilgili yapılan anlaşmadan sonra siyasi sürece hız vermek bir
önceliktir. Tabi ki Rusya ve İran ile ortak çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor."

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