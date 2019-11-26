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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ankara'da S-400'lerin testlerinin yapıldığı hatırlatılarak, konuya ilişkin ABD'den gelen açıklamalarla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık." diye konuştu.
İtalyanların, SAMP-T sistemini geri çekmeye başladığını söyleyen Çavuşoğlu, "2013'te Amerikalılar, Hollandalılar ve Almanlar, sınırımızdaki Patriot bataryalarını çekmişti. İspanyollar uzattılar. Hava savunma sistemi olarak şu anda tek bir batarya var. Biz ihtiyacımız olduğu için aldık bunu. Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız, böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde ABD'de de söyledi, daha sonra da söyledi. Böyle bir taahhütte de bulunmamız söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafının S-400 konusundaki teknik endişesinin araştırılması için bir komisyon kurulmasını teklif ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu teklifin geçerli olduğunu başından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediğini anımsattı.

NATO uzmanlarının da bu araştırmanın içinde olmasını istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Amerika iddialarında ciddiyse, konuya da bu şekilde yaklaşmak istiyorsa, bu uzmanlardan oluşan çalışma grubuna 'evet' demesi lazım ve bunları değerlendirmesi lazım. NATO sistemlerine zarar verir mi, vermez mi? Ancak böyle olur yoksa bir ülke böyle istedi diye karar değiştirecek ya da karar alacak bir ülke değiliz. Bunu kendilerine de net şekilde söyledi. Hatta senatörlerle toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şey söyledi, 'Ülkemin egemenlik sınırlarına girmenize müsaade etmem.' dedi."

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