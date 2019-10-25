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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.10.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'ye yazılı nota ile ilettik

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bülten hakkında, "Mazlum Kobani bir teröristtir. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani"ye ilişkin, "Mazlum Kobani bir teröristtir ve internette kırmızı bülten talebimiz üzerine çok önce yayınlandı. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz." diye konuştu.

Teröristler meşrulaştırılmaya başlandığında, bu kişilerin ileride DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi gibi başka teröristlerle de görüşmeler yapılabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Oysa bizim için DEAŞ, YPG/PKK, FETÖ hepsi terör örgütüdür. Boko Haram gibi terör örgütleri de dahil. Kim olursa olsun. Teröristlerle böylesine bir diyaloğa ya da angajmana girmek geleneksel hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, bu durumun, terörle mücadelede içine düşülen zaafiyetin bir örneği olduğuna işaret ederek, "Biz, tüm bunları bir yazıyla, notayla ABD'ye bildirdik. Bakın temasta olduğunuz terörist hakkında INTERPOL'ün arama bülteni var. Herhangi bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez diye kendilerine bildirdik." ifadelerini kullandı.

"NATO MÜTTEFİKİNİN TERÖRİSTLERİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN TARAFINI SEÇMESİ GEREK"

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin ise Maas'ın kendisine mesaj atarak son gelişmeleri birlikte değerlendirmek isteğini belirterek, "Biz sadece ABD ya da Rusya değil, yani sadece süper güçlerle değil, herkesle bu konuyu görüşürüz, görüşmek isteriz." dedi.

Maas'ı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık yüreklilikle konuşuruz çünkü (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in de harekat konusunda diğerlerine göre daha yapıcı olduğunu biliyoruz. Heiko Maas'ın harekat başladıktan sonra Türkiye'yi kınayan açıklamaları vardı. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde de onları kınadığımızı net bir şekilde söyledik çünkü bir NATO müttefikinin teröristlerin tarafını değil, Türkiye'nin tarafını seçmesi gerekiyor ve bizim doğrudan teröristlere yönelik başlattığımız bu harekattan neden rahatsız oldular, neden kınadılar bu konu hakkında da telefon görüşmemizde doğrudan Maas'a söylemiştik."

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'ın dün gece Twitter'dan yaptığı paylaşımın iç siyasete yönelik olduğuna işaret ederek, "Almanya'nın iç işlerine, iç siyasetine karışma gibi bir derdimiz yok. İç siyasetteki sıkıntılarını Türkiye'ye saldırarak ya da Türkiye'yi eleştirerek vermeye çalışıyorlarsa biz de bunu kabul edemeyiz. Kapımız herkese açık ama şunu bilsin ki (Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile) göz seviyesinde konuşacağız. Birisi yukarıda birisi aşağıda değil, göz seviyesinde konuşacağız. Zaten attığı tweete verdiğim cevapta da bunu hatırlattım." diye konuştu.

"Teröristlerin çekilmesi için takipçisi olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Türkiye'de 3,6 milyondan fazla mülteci göçmen var. Bunların evlerine dönebilmesi için gerekli çalışmaları da yapacağız."

"Büyük bir oyunu bozduk. Bundan sonra da teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

"Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez"

"ABD'ye yazılı bir nota ile ilettik "Temasta olduğunuz terörist hakkında Interpol'ün kırmızı bülteni var. Aranan bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez." dedik."

"Maalesef terörle mücadelede içine düştüğümüz zaafiyetin bir göstergesidir."

"Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları için elimizden geleni yapacağız."

 

 

 

 

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