Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki Konsoloslar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:
Avrupa'da İslamofobi konusunda saldırıya uğrayanlara destek oluyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosları olarak vatandaşlarımızın haklarının korunması en büyük görevimizdir. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini ele almak ve ihtiyaçlarını karşılamak en önemli görevimizdir. Hepimiz siyasetçi olarak devletimize ve milletimize görev yapmak için buradayız. Akşam, tatil, mesai bitimi demeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız gerekir.
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