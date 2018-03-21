Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında, "Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilgili olarak, "Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında, "İnsani bir görüşmeydi,Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim, bundan sonraki hayatında başarılar diledim" dedi.
"ABD ile Münbiç konusunda, 'anlaşmaya değil anlayışa vardık' dedim” diyen Çavuşoğlu, "Münbiç'ten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez" ifadelerini kullandı.
AB İLE OLUMLU ADIMLAR ATILDI
Çavuşoğlu AB ile gerçekleştirilecek Varna görüşmeleri için şunları söyledi;
"Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. Gerçekçi olmamız gerekiyor. iki tarafta birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup, nelerin olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Biz herhangi bir ayrımcılık istemiyoruz. Müzakere süreci ile ilgili şuan bir beklentimiz yok. AB'nin takındığı tavırdan dolayı bir beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var. AB'nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledik. Birlikte adım atabileceğimiz konular var. Vize serbestisi bunlardan biri. Biz son teklifimizi ilettik, cevabımızı bekliyoruz. Bu görüşmelerde bu konu gündeme gelebilir. Bu konuda adım atılmasını bekliyoruz.Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız"
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