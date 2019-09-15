Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert cevap
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşılık "Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi;
Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir.
Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti.
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