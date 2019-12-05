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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.12.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan AGİT’e FETÖ uyarısı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan AGİT’e FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütüne bağlı kişi ve grupların, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bazı toplantılarına katıldıklarını belirterek, “Bu terörist grup, Türk demokrasisini yıkmaya çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır.” dedi.

Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleşen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ilk oturumunda konuştu.

Slovakya’nın dönem başkanlığı süresince yaptığı çalışmaları tebrik eden Çavuşoğlu, 2020’de dönem başkanlığını üstlenecek Arnavutluk’a başarı dileklerinde bulundu.

Çavuşoğlu, üye ülkelere deprem felaketi yaşayan Arnavutluk’a destek olunması çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve Kırım dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne önemine işaret eden Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Özel İzleme Misyonunun çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek yeni Misyon Başkanı Büyükelçi Halit Çevik'e başarı dileklerinde bulundu.

Gürcistan, Transdinyester ve Karabağ'da donmuş çatışmaların çözümlenemediğini kaydeden Çavuşoğlu, söz konusu sorunlara, uluslararası hukuka uygun ve bölge bütünlüğü temelinde çözümler bulunması gerektiğini anlattı.

Çavuşoğlu, silahların kontrol edilmesi ve silahsızlandırma mekanizmalarının tam anlamıyla işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, Viyana Belgesinin yenilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Irkçılık ve İslamofobi vurgusu

Terörün her türüyle mücadelenin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Umarım, bütün taraflar, Bakanlar Deklarasyonunda, Irkçılık ve İslamofobiyanın endişe verici yükselişi karşısında ivedilikle eyleme geçilmesi hususunda ortak bir zeminde buluşabilir." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin sivil toplumun rolü ve katkısına her zaman değer verdiğini kaydederek, bununla birlikte, AGİT'in toplantılarına dışarıdan katılanlar konusunda da kurallarının olduğunu hatırlattı.

Helsinki Belgesinin, şiddet kullanan ya da terörizme ve şiddete başvuran yapıların AGİT’in toplantılarına katılmaya izin vermediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu kuralın ya seçici uygulandığını ya da tamamen göz ardı edildiğini söyledi.

AGİT'e FETÖ uyarısı

Çavuşoğlu, "Özellikle, FETÖ terör örgütüne bağlı kişilerin ve grupların İnsani Boyut Uygulama Toplantılarına (HDIM) katılımına atıfta bulunuyorum. Bu terörist grup, Türk demokrasisini yıkmaya çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır.” diye konuştu.
Türkiye’nin tepkisinin sivil topluma karşı ya da AGİT’in etkinlilerine katılımları sınırlandırmaya yönelik olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu seçici tutum ve uygulamayı kabul etmiyor ve üzüntüyle karşılıyorum. Etkili bir AGİT, bu çalkantılı zamanlarda hepimize daha yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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