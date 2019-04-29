Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya yolcusu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı”na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Slovakya’da bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Sayın Bakanımız, Vişegrad Grubu (V4) Dönem Başkanı Slovakya’nın davetine icabetle, “V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı”na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Slovakya’yı ziyaret edecektir."
"Sayın Bakanımızın Slovak, Çek, Polonyalı ve Macar muhataplarıyla biraraya geleceği V4+Türkiye toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu’daki güncel gelişmeler ile terörle mücadele ve düzensiz göç dahil olmak üzere çeşitli uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir."
"Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Sayın Miroslav Lajčák’la ikili bir görüşme gerçekleştirecektir."
Sayın Bakanımızın “Vişegrad Grubu (V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı”na Katılmak Üzere Slovakya’yı Ziyareti Hk. https://t.co/lgL93UZ03u— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 29, 2019
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