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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'da

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Vejonis ile başkent Riga'da Cumhurbaşkanlığı Konutu olan Riga Kalesi'ndeki görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.     

Bakan Çavuşoğlu, Vejonis ile görüşmesinden önce Letonya İşgal Müzesi'ni de ziyaret etti. Müzeyi rehber eşliğinde gezen ve bilgi alan Çavuşoğlu, buradaki özel defteri de imzaladı.     

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonyada

Çavuşoğlu deftere, müzeyi etkileyici bulduğunu ve  bu müzeyi ziyaret etmekten büyük onur duyduğunu yazarken, “Bağımsızlık ve özgürlüğün değerini bize gösteren, işgal dönemini hatırlatan, kaybedilenlerin anıldığı bu müze önemli bir görevi başarıyla yerine getirmektedir. Letonya tarihinin bu karanlık günlerinde Türk halkı bu işgali tanımayarak Letonya halkının yanında olmuştur. Türkiye ve Letonya ortak güzel bir gelecek için bugün de dayanışma içindedir.” ifadelerini kullandı.     

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonyada

Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics eşliğinde Özgürlük Anıtı'na çelen koyan Çavuşoğlu, burada saygı duruşunda bulundu ve her iki ülkenin milli marşları okundu.     Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında bugün Letonyalı mevkidaşıyla baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek ardından da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Parlamento Başkanı Inara Murniece ile ayrı ayrı görüşecek.     

              

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